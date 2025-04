La sfida è lanciata. Un intero week-end senza smartphone

Quando si può resistere disconnessi? Un gruppo di 35 ragazzi e ragazze cercherà di rimanere per 48 ore, un intero week-end, senza il telefonino e per segnare ancora di più il distacco da ogni "tentazione digitale" rimarrà in isolamento in una baita di montagna. Una sfida proposta dall’associazione giovanile Lo Snodo, in collaborazione con Oggiono Giovani. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Valbrona, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio al Rifugio Sev ed è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Comasca nell’ambito del bando YouthBank.

"L’idea di proporre questo evento è nata l’anno scorso – spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – partecipando a un evento in cui si immaginava la reazione di un gruppo di giovani costretti a rimanere senza telefono". Tra una settimana una trentina di ragazzi, l’unico requisito è essere maggiorenni, potrà mettersi alla prova, per iscriversi basta mandare una mail a info@losnodo.eu oppure contattare l’associazione attraverso il sito o i canali social.

"Il ritrovo è previsto per le ore 9.30 di sabato 3 maggio presso il parcheggio del bar-ristorante Oneda a Valbrona. Da lì, si salirà insieme al Rifugio Sev – prosegue Pelucchi – Fuga dallo Schermo è un weekend pensato per i maggiorenni che desiderano prendersi una pausa dalla frenesia digitale e riscoprire il piacere dello stare insieme, lontano da notifiche e display. Due giorni all’insegna di attività di gruppo, giochi all’aria aperta, momenti di riflessione e pratiche di mindfulness, in un’atmosfera informale, rilassata e accogliente". L’unica regola da non violare è lasciare a casa lo smartphone.

L’esperimento diventerà materia di studio e alcune delle attività proposte durante l’evento verranno successivamente portate anche nelle scuole del territorio, per insegnare anche agli altri ragazzi che si può vivere anche disconnessi, almeno per qualche giorno o qualche ora.