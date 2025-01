La notte si tinge di sangue. Un commento di troppo, ed è lite. Accoltellato ragazzo di 23 anni

Ancora sangue sulla movida del Lario, questa volta a Como dove nella notte tra venerdì e sabato un ventitreenne è stato accoltellato al fianco da un coetaneo nel corso di una lite nata per futili motivi. Teatro dell’aggressione, che solo per un caso fortunato non è culminata in tragedia, la centralissima piazza Volta cuore della movida cittadina e per questo particolarmente presidiata dalle forze dell’ordine. Il regolamento di conti è avvenuto alle 3 del mattino: l’aggressore è un ventenne cittadino italiano di origini straniere con precedenti per rissa e rapina, mentre la vittima è un ventitreenne anche lui di origini straniere con precedenti per spaccio di droga. A quanto sembra a scatenare la lite è stato un commento volgare nei confronti di una ragazza che era in compagnia del ragazzo ferito, quando quello ha cercato di difenderla dalle attenzioni indesiderate del ventenne è scattata la violenta reazione di quest’ultimo che ha accoltellato il rivale più volte al fianco e alla schiena, mirando ai reni. Un’aggressione rapida e violentissima compiuta di fronte a decine di ragazzi che sono subito accorsi in soccorso del ventitreenne che si è accasciato al suolo a causa della vasta emorragia. Le volanti della polizia ci hanno messo pochi istanti ad arrivare sul posto e si sono trovate di fronte la vittima, sorretta da alcuni giovani, e l’aggressore che a pochi metri di distanza si stava allontanando di corsa. Gli agenti l’hanno fermato dopo un breve inseguimento, sul suo giubbotto bianco erano ben visibili le tracce di sangue e addosso portava ancora il coltello a serramanico. Mentre lui veniva arrestato e condotto prima in questura e poi al carcere Bassone per tentato omicidio, l’altro ragazzo è stato portato all’ospedale Sant’Anna dove, dopo i primi accertamenti, è stato dichiarato fuori pericolo.