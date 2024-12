La “Natività“ di Federico Barocci. Esposizione digitale a Lariofiere

Fino al prossimo 6 gennaio a Lariofiere si potrà ammirare un’esposizione digitale dedicata alla “Natività“ di Federico Barocci, artista del tardo Rinascimento le cui opere sono custodite al Museo del Prado di Madrid. Nella Sala Porro di Lariofiere sarà allestita un’esposizione digitale un percorso multimediale che prevede la visione di filmati che approfondiscono la figura dell’artista, l’iconografia dell’opera in esposizione e il significato della Natività nell’arte e nella letteratura. Il pezzo forte sarà la riproposizione del dipinto, realizzato nel 1597 su commissione del Duca di Urbino, la “Natività“ del Barocci si distingue per lo straordinario realismo emotivo e l’innovativo uso della luce. Un esperimento unico che Lariofiere offre a tutti i visitatori del Parco di Natale per rendere accessibile, attraverso il digitale, un patrimonio artistico altrimenti distante. L’esposizione si potrà visitare oggi e domani dalle 14 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 19.30, lunedì 30 dicembre, martedì 31 dicembre, mercoledì 1 gennaio, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 dalle 14 alle 19.30; domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 19.30. Saranno organizzate visite guidate gratuite nelle giornate del 29 dicembre, del 5 e del 6 gennaio dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazione: ilparcodinatale@lariofiere.com oppure 031-6376473. Roberto Canali