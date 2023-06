La Guardia di Finanza sequestra un immobile di 115 mila euro

La sentenza, diventata ormai irrevocabile, ha dato il via libera alla confisca dei beni già messi in sequestro durante le indagini: 115mila euro, equivalenti a un immobile di proprietà dell’imprenditore, Alì Agsak, 49 anni, titolare di omonima impresa individuale che opera nel settore dell’installazione di macchine e apparecchiature industriali. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Olgiate Comasco, in conseguenza delle contestazioni penali mosse a suo tempo: l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Agsak è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, diventati ora definitivi, con pena sospesa. È stata quindi eseguita la confisca definitiva di quanto in sequestro, equivalente al provento del reato commesso.Le indagini erano partite da una verifica fiscale, condotta dai Finanzieri di Olgiate Comasco, facendo emerge criticità nella contabilità, e in particolare la presenza in dichiarazione di costi inesistenti.Paola Pioppi