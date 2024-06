La devianza giovanile: "Massima attenzione"

"Massima attenzione alla devianza giovanile, che porta all’incremento di aggressività, responsabile di gravi ferimenti negli ultimi tempi". Il comandante provinciale di Como dei carabinieri Giuseppe Colizzi, nel discorso pronunciato ieri in occasione delle celebrazioni per la Fondazione dell’Arma, ha dedicato un momento a una problematica che si sta imponendo con prepotenza sul territorio. "L’implementazione di servizi preventivi mirati, anche notturni – ha detto - in linea con gli indirizzi forniti dalla Prefettura, ha permesso di eseguire interventi immediati in occasioni di gravi disordini, assicurando in poche ore i responsabili delle violenze". Un altro tema che, tristemente, non smette di essere attuale, sono i raggiri alle persone anziane. I colpi in serie, realizzati da "trasfertisti del crimine", emergono anche dal numero delle denunce, molto spesso concentrate in pochi giorni. "Mettendo a sistema gli elementi raccolti in occasione di interventi e sopralluoghi - ha detto Colizzi - sono state scoperte numerose truffe". Infine i dati: tra maggio 2023 e aprile 2024 arrestati 324 soggetti, indagati 3143 presunti colpevoli e sequestrato oltre 68 kg di sostanza stupefacente. Pa.Pi.