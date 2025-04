Isola di rifiuti crea un tappo al Cavo Diotti

Un immenso tappo di legname e rifiuti come un’isola galleggiante che rischia di ostruire il Cavo Diotti, il sistema di paratie che regola il flusso del Lambro in uscita dal lago di Pusiano. Sono stati alcuni canoisti a segnalare la presenza di una grande quantità di materiale galleggiante nel golfo che dalla foce del Lambro porta al sponda di Moiana a Merone. L’isolotto si era già formato in passato per colpa di piante e canneti che erano finiti alla deriva, ma la situazione sembra essere peggiorata molto negli ultimi giorni come dimostrano le immagini raccolte dai canoisti. Al legname si sono aggiunti quintali di rifiuti che galleggiano alla deriva. Della situazione si erano occupati anche le amministrazioni comunali di Rogeno, Eupilio e Bosisio Parini. C’è il rischio che con diversi giorni di piogge e il livello del lago in aumento la situazione possa peggiorare ulteriormente.