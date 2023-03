Como, irruzione dei naziskin durante riunione antifascista. Sentenza ribaltata: tutti assolti Per il giudice in Appello la condotta non costituisce reato: in primo grado erano arrivate condanne da un anno a un anno e quattro mesi. I neonazisti costrinsero i volontari di Como Senza Frontiere ad ascoltare in silenzio un proclama contro l’integrazione