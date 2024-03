Travolto e ucciso da treno a Erba: circolazione bloccata sulla Milano-Asso

Erba (Como) – Tragedia lungo i binari nel Comasco nella mattina di oggi, giovedì 28 marzo. L’allarme è scattato a Erba, all’altezza di via Trieste intorno alle 8.30. Un uomo di 60 anni è stato travolto e ucciso da un treno. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con un’ambulanza e una automedica ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Pesanti le ripercussioni sulla linea ferroviaria Milano-Asso: circolazione bloccata tra la stazione di Erba e quella di Merone, sempre nel Comasco. Dalle ore 9.15 Trenord ha attivato un servizio autobus per fare spola tra le due città. Tutte le informazioni nella sezione "Circolazione in Realtime", sulla App e sul sito Trenord (www.trenord.it).