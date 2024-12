Investito lungo la statale 342. Muore un pensionato di 78 anni. Due vittime nello stesso giorno

Non ce l’ha fatta il pensionato investito nel tardo pomeriggio di mercoledì da un’auto in via Falcone, lungo la statale 342. Abramo Corti, 78 anni di Olgiate Comasco, stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali vicino alla Rsa Fatebenefratelli San Carlo Borromeo dove si era recato a trovare un parente, l’urto con l’auto proveniente da Olgiate e diretta in centro è stato violentissimo. L’anziano è finito sul cofano e poi è stato sbalzato a diversi metri di distanza, l’automobilista si è fermato per prestargli aiuto e ha chiamato il 118.

Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni del 78enne sono apparse fin da subito disperate: nell’impatto ha riportato serie ferite, traumi multipli ed è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sul posto un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. Vista la gravità della situazione si è alzata in volo l’eliambulanza che ha trasportato Abramo Corti all’ospedale Circolo di Varese, all’arrivo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Toccherà a polizia locale e carabinieri ricostruire la dinamica dell’incidente. A quanto sembra l’automobilista si è accorto della presenza dell’anziano in mezzo alla strada all’ultimo momento e non è riuscito a frenare in tempo.

Nella giornata di mercoledì ha perso la vita anche un ragazzo di 18 anni, Giovanni Parisi, che si è schiantato in sella alla sua moto da cross contro un palo di cemento in via Cadorna a Carugo. Nell’urto il ragazzo ha riportato traumi gravissimi al torace e all’addome. I medici del 118, arrivati sul posto, hanno immediatamente intuito che le condizioni del ragazzo erano gravissime, per questo attraverso la centrale di Areu hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in paese. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano, dov’è giunto in condizioni disperate; il suo decesso è avvenuto poco dopo.

Roberto Canali