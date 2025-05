Gera Lario, resta in carcere il giovane che ha cercato di investire i finanzieri

Gera Lario (Como), 16 maggio 2025 – Rimarrà in carcere, per almeno una decina di giorni, dopo che questa mattina il giudice monocratico di Como ha convalidato il suo arresto.

Accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, è stato portato in aula il marocchino di 22 anni che giovedì ha cercato di investire e ferito due militari della Guardia di finanza di Menaggio, che stavano per sottoporlo a un controllo lungo la statale Regina a Sorico, per poi fuggire verso Gera Lario nonostante la ruota bucata dai due colpi di pistola esplosi da uno di finanzieri. La sua corsa è terminata dopo il ponte sul fiume Mera, fino al rondò dove la statale incrocia via Boschetto, a Fabbrichetta, sempre seguito dalla pattuglia, mentre ne venivano chiamate altre in supporto. Qui l’auto, una Mg bianca presa a noleggio, si è fermata,

il ventiduenne è sceso cercando di scappare a piedi verso il canneto, me è stato subito bloccato. Davanti al giudice Valeria Costi, ieri mattina, non ha voluto dare spiegazioni né rispondere alle domande, e al momento continua a rimanere ignoto il motivo che lo ha spinto a scappare, ferendo i due militari: uno finito in pronto soccorso con il dito di una mano spezzato e 30 giorni di prognosi, l’altro con una contusione a un ginocchio. Dopo la convalida dell’arresto e la concessione di un rinvio per i termini a difesa, è stato portato al Bassone.