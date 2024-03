Inverigo, cade nel Lambro mentre svolge lavori lungo l’argine: paura per un 28enne

Inverigo, 15 marzo 2024 – E’ scivolato nel Lambro, mentre stava svolgendo lavori di pulitura dell’argine. Un uomo di 28 anni è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco questo pomeriggio alle 17, dopo essere finito sott’acqua e riemerso.

L’incidente è avvenuto a Inverigo in via Fornacetta, vicino alla diga. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Erba e Lecco, che hanno recuperato l’uomo, per poi affidarlo alle cure del 118, per essere trasportato in ospedale. Rispetto ai timori iniziali di gravi conseguenze, le sue condizioni sono poi risultate non preoccupanti. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’accaduto.