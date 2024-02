Invalidi al freddo per 15 giorni. Aler ora rimedia

"Undici giorni al freddo, ma i tecnici sono arrivati giusto dopo la conferenza stampa". Lo denuncia l’associazione Diritti per tutti in merito alla vicenda degli inquilini invalidi di uno degli appartamenti comunali gestiti da Aler in via Lamberti 18. L’ingresso è avvenuto 12 giorni fa ma l’impianto di riscaldamento non funzionava. Una situazione insostenibile per Marco Archetti e la moglie Carlotta, entrambi invalidi all’80%, con certificato medico che attesta che per le sue patologie il marito non può stare al freddo. Le richieste agli uffici Aler sono cadute nel vuoto, così lunedì è stata convocata una conferenza stampa per il martedì mattina, per denunciare la situazione e il danno per la salute. Con Carlotta e Marco vive anche il fratello di quest’ultimo, appena uscito da una struttura sanitaria.

"Alle 21 di lunedì ho ricevuto la chiamata dal Comune che mi informava che il presidente di Aler si era interessato al caso e infatti stamattina (ieri per chi legge, ndr) sono arrivati i tecnici – spiega Umberto Gobbi di Diritti per tutti – Questo conferma che quando un cittadino è solo, si ritrova rimbalzato. Non era un intervento di manutenzione, si trattava di rimettere in funzione il riscaldamento". Vero è che i coniugi hanno tardato a fare il trasloco rispetto a quando hanno ricevuto le chiavi, il 26 settembre. "Ma ci sono state ragioni valide – sottolinea Gobbi – ovvero un ricovero grave della moglie e un aggravarsi dello stato di salute di Marco".

Interpellata, Aler Brescia spiega di aver ricevuto la prima segnalazione all’Ufficio manutenzione venerdì e di aver programmato l’intervento per lunedì pomeriggio, poi rimandato per un contrattempo a martedì mattina.

F.P.