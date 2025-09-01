Intervengono per sedare lite in strada, poliziotti insultati e minacciati di morte da una 35enne: scatta la denuncia

Como, 1 settembre 2025 – Momenti di tensione in centro a Como, dove una donna di 35 anni, residente nel capoluogo lariano e già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver aggredito verbalmente gli agenti intervenuti per sedare una lite. Tutto è avvenuto all’alba, intorno alle 5 del mattino, quando una volante della polizia di Stato, durante il consueto pattugliamento, ha notato una violenta discussione tra un uomo e una donna all'incrocio tra viale Roosevelt e via Italia Libera.

I poliziotti, si sono avvicinati per riportare la calma e separare i due, si sono trovati di fronte alla reazione furiosa della 35enne, domiciliata in via Milano e con precedenti legati a reati contro la Pubblica amministrazione. In preda all'agitazione, la donna ha iniziato a inveire contro gli agenti, sfidandoli apertamente e arrivando a rivolgere minacce di morte e insulti pesanti, sotto gli occhi anche del personale del 118 intervenuto sul posto per medicare le lievi ferite riportate da entrambi i contendenti.

La lite, di natura esclusivamente privata, si è così trasformata in un vero e proprio caso di ordine pubblico. La donna è stata accompagnata in Questura, dove al termine degli accertamenti è stata denunciata in stato di libertà per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.