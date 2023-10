Insubria parla vietnamita. Accordo fra atenei

Tiene fede alla propria vocazione internazionale l’Università dell’Insubria che ha sottoscritto un accordo con la University of Economics and Finance di Ho Chi Min City, nella Repubblica Socialista del Vietnam. L’ateneo vietnamita che è uno dei più importanti del paese asiatico conta oltre 20mila studenti e ha scelto l’Insubria come suo partner in Italia. L’intesa prevede lo scambio di professori e ricercatori per seminari, cicli di lezioni e attività di ricerca, oltre alla possibilità per molti studenti di trascorrere periodi di studio in Italia e in Vietnam. L’accordo è stato raggiunto nel corso della missione di Regione Lombardia in Vietnam, alla presenza del presidente Attilio Fontana, il sottosegretario alle relazioni internazionali Raffaele Cattaneo, l’ambasciatore d’Italia ad Hanoi Marco Della Seta e il console generale italiano a Ho Chi Min City Enrico Padula. "Sono felice di aggiungere questo nuovo tassello – ha dichiarato il professor Giorgio Maria Zamperetti, delegato del rettore all’internazionalizzazione – alla sempre più sviluppata rete internazionale dell’Insubria, che ci ha portato quest’anno al primo posto nella classifica Censis sull’internazionalizzazione degli atenei lombardi della nostra dimensione".