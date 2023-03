Inquinamento nel torrente Cosia: vigili del fuoco cercano di arginare la macchia rossa

Il tratto inquinato

Como, 24 marzo 2023 – Uno sversamento di sostanze inquinanti non meglio identificate sta tenendo impegnati i vigili del fuoco in un intervento urgente in corso in via Pannillani, dove è stata segnalata una macchia di colore rosso galleggiare in un tratto del torrente Cosia. In posto, assieme al personale dei vigili del fuoco di Como, sono presenti i tecnici dell’Arpa, di Ats Insubria e la Polizia Locale.

Oltre a contenere la diffusione della sostanza inquinante, e cercare di capirne la natura, si sta cercando di ricostruirne la provenienza, per capire si se tratta di qualcosa che è stato riversato o se è causato da una dispersione di altra natura.