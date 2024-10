Inno di pace di Beethoven al Sociale

Il Teatro Sociale di Como inaugura la Stagione Concertistica 2024/25 sabato 19 ottobre alle 20.30 con la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, “Inno di pace“. A 200 anni dalla sua prima esecuzione, quest’opera è considerata il monumento della musica di ogni tempo. La Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125, conosciuta come la Nona sinfonia o Sinfonia corale. L’esecuzione vedrà protagonisti il Coro AsLiCo, l’Orchestra da Camera Canova e quattro giovani cantanti solisti: Giacomo Leone, Mara Gaudenzi, Nicola Ciancio e Marta Leung, tutti diretti dal Maestro Enrico Saverio Pagano.