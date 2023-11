Alzate Brianza, violento scontro tra due auto: quattro giovani in ospedale

Alzate Brianza (Como), 19 novembre 2023 - Due ragazzi e due ragazze, di età compresa tra 25 e 29 anni, sono finiti in ospedale questo pomeriggio con diversi traumi e fratture rimediati nel violento scontro tra le due utilitarie a bordo delle quali viaggiavano.

Lo schianto è avvenuto sulla provinciale 38 che dall’Erbese porta a Cantù, appena fuori dal centro abitato in prossimità di una curva prima del bosco. L’impatto tra i due mezzi è stato così violento che una delle utilitarie è finita fuori strada finendo in un fossato. A liberare i ragazzi e le ragazze a bordo ci hanno pensato i vigili del fuoco, poi i giovani sono stati caricati in ambulanza e portati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, il Manzoni di Lecco e a Desio. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Un quinto giovane che viaggiava con gli amici è stato medicato sul posto. La ricostruzione della dinamica dello scontro è affidata ai carabinieri.