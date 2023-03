Como, incidente sul lavoro: giardiniere cade in un dirupo

Le operazioni di soccorso

Como, 7 marzo 2023 - Incidente sul lavoro questa mattina in via Torno dove un giardiniere che stava lavorando nel parco di una villa è caduto mentre era impegnato a potare alcuni alberi. L'uomo è scivolato da un costone scosceso per sei metri ed è finito contro alcune rocce riportando diversi traumi e alcune fratture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como insieme agli specialisti del Saf che dopo averlo raggiunto lo hanno imbragato e riportato sul sentiero sovrastante per affidarlo alle cure del personale sanitario.

Il 52enne è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Como e il personale di Ats Insubria che dovrà verificare il rispetto delle norme di sicurezza.