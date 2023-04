Limido Comasco, incidente tra monopattino e auto: morto 30enne

Limido Comasco (Como), 13 aprile 2023 - Ha perso la vita per i gravissimi traumi riportati in seguito allo scontro con un'auto un trentenne di Lurago Marinone che questa mattina all'alba stava percorrendo via Roma, a Limido Comasco, sul suo monopattino elettrico.

L'uomo, che probabilmente stava andando al lavoro, è stato travolto da un'auto per cause che sono al vaglio dei carabinieri di Mozzate, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118.

Le condizioni del trentenne sono apparse subito disperate tanto da indurre il personale sanitario a chiedere l'intervento dell'elisoccorso che l'ha portato all'ospedale di Tradate, in provincia di Varese. Nonostante le cure non c'è stato nulla da fare per l'uomo che è morto tre ore dopo il suo ricovero per le conseguenze dei gravi traumi riportati.

È stato ricoverato in gravi condizioni anche un 85enne che a Montorfano, in via Cantù in pieno centro paese, travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso e l'anziano è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo.