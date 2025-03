Chi sono le vittime dello schianto a Pusiano: Mattia Mazzina di Colico e Ivan Mezzera di Bellano, morto il giorno prima del suo compleanno

Lecco – Due città in lutto e due famiglie distrutte per la tragica morte di Mattia Mazzina e Ivan Mezzera, le due vittime del violentissimo incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella galleria di Pusiano, in provincia di Lecco. Mazzina aveva 42 anni, era nato a Morbegno ma viveva a Colico. Mezzena era di Bellano, frazione Bonzeno, e domani avrebbe compiuto 44 anni.

“Non ci sono parole per commentare quanto accaduto. Esprimo la mia vicinanza e le condoglianze per la famiglia di Mattia”, ha dichiarato la sindaca di Colico Monica Gilardi. “Non lo conoscevo direttamente, ma era molto conosciuto tra i suoi coetanei”. Mattia Mazzina, padre di due bambini piccoli, è descritto in paese come “un bravo ragazzo” ed era il proprietario della Tekno Pellet, un’azienda di manutenzione di stufe a pellet. Separato, lascia la madre Renza, il padre Fernando e i fratelli Michael e Manuele. “Il paese è sconvolto da questa notizia”, ha detto Davide Ielardi, vicesindaco di Colico.

Ivan Mezzera, residente nella frazione di Bonzeno di Bellano, era impiegato in una ditta di Dervio. Figlio unico, lascia i genitori, mamma Ines e papà Ilario, e una fidanzata. Domani era il suo compleanno. Aveva studiato al Politecnico di Milano e aveva una grande passione per lo sci, il windsurf e viaggi. Su Facebook, decine di bellanesi hanno scritto messaggi di cordoglio.

I resti della Volkswagen Golf su cui viaggiavano i due morti

L’incidente nella galleria

Secondo una prima ricostruzione, Mattia e Ivan viaggiavano insieme a un terzo passeggero (lecchese anche lui) viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf quando, per motivi ancora da accertare, la loro auto si sarebbe scontrata frontalmente con un Pickup Ford guidato da un trentunenne di Pusiano ora ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Lo schianto ha coinvolto anche un terzo veicolo, una Opel, che non ha potuto evitare l’impatto con gli altri due veicoli fermi al centro della carreggiata. Sulla Opel c’erano un giovane di 28 anni, portato all’ospedale Sant’Anna di Como, e un ragazzo di 20 anni, entrambi residenti a Sondrio. Un terzo passeggero della Opel, 22 anni, residente a Rogolo, ha rifiutato il ricovero.