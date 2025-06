Nibionno, tamponamento in Statale 36: furgone sperona un'autocisterna carica di gas

Nibionno (Lecco), 30 giugno 2025 – Incidente in Statale 36. Tra i veicoli coinvolti anche un'autocisterna carica di gas.

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi intorno alle 10.30 sul tratto della Milano – Lecco della Supestrada, all'altezza di Nibionno, in direzione nord, da Lecco verso Milano.

Il conducente di un furgone ha tamponato un'autobotte carica di casa che lo precedeva. Il camionista alla guida dell'autobotte che trasporta la sostanza pericolosa ha subito accostato sulla corsia di emergenza e si è fermato per verificare la situazione. Non si registrano feriti, ma si è temuto per possibili fughe di gas e contaminazioni ambientali, o, peggio, per eventuali esplosioni.

La zona è stata isolata dagli agenti della Polizia stradale e dai cantonieri di Anas e sul posto sono intervenuti pure i vigili del fuoco del comando provinciale, per mettere in sicurezza il mezzo pesante. Le operazioni di bonifica sono in corso e si registrano lunghe code. La fila di automobilisti fermi o in marcia a passo d'uomo è lungo 4 chilometri, a partire almeno da Briosco, e continua ad allungarsi.