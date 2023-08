Incidente a Cadorago, motociclista di 35 anni si schianta contro un’auto e finisce sull’asfalto: è gravissimo

Grave incidente stradale tra Fino Mornasco e Cadorago, in provincia di Como. Un motociclista di 35 anni si è schiantato contro un’automobile ed è stato sbalzato per diversi metri in aria prima di finire contro l’asfalto. Le sue condizioni sono molto gravi.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 16 agosto in via Campagnola ma le dinamiche non sono chiare. L’allarme è stato lanciato dall’automobilista e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce rossa che lo hanno portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.

Il motociclista è stato consegnato al pronto soccorso e probabilmente dovrà essere operato. Le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita.