Incidente a Bregnano, grave una donna di 34 anni

La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Anna

Bregnano, 18 marzo 2023 – Due feriti, tra cui una donna di 34 anni trasportata in ospedale in codice rosso, è il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto ieri sera a Bregnano, sulla provinciale. L’incidente si è verificato in corrispondenza di una leggera curva, dove i due veicoli si sono urtati frontalmente, distruggendosi nella parte anteriore.

I due conducenti sono rimasti feriti, ma le conseguenze peggiori si sono avute per una donna, soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Sant’Anna. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno prestato assistenza ai soccorritori e rimesso sicurezza il tratto stradale.