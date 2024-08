Incendio in una ditta a Stabio, ustioni gravissime per un operaio comasco

Stabio, 14 agosto 2024 – Un incendio scoppiato oggi poco dopo le 13 in una ditta per la produzione di batterie in via Laveggio a Stabio, in Canton Ticino, ha ridotto in fin di vita un operaio comasco di 45 anni.

Secondo la primissima ricostruzione, alcune sostanze chimiche contenute in un armadio hanno preso fuoco andando a ustionare l’uomo. A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia Cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio e della Polizia comunale di Stabio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Mendrisiotto nonché i soccorritori del Sam. Il quarantacinquenne ha riportato gravissime ustioni, tali da ritenerlo in pericolo la vita. Anche due altri dipendenti, colpiti da una leggera intossicazione da fumo, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.