Como, incendio nel campeggio di via Cecilio

Como, 8 novembre 2023 – Incendio questa notte, a partire dalle 23.15, all’interno del camping “No Stress” di via Cecilio, a Como. Nel rogo sono stati coinvolti due bungalow, una legnaia e un’auto.

Inoltre sono state inoltre messe in sicurezza alcune bombole, che venivano impiegate per uso domestico, e che sono state parzialmente coinvolte nell’incendio. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si innescassero esplosioni.

Per domare le fiamme sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, assieme alla Squadra Volante della Questura e a personale sanitario del 118, questi ultimi in via precauzionale, in quanto nessuno è rimasto ferito. Le cause sono ancora in fase di accertamento.