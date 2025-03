Lainate, Perfetti in fiamme. Un’alta colonna di fumo: "Nessuno è rimasto ferito"

Prima un’esplosione, poi le fiamme e in pochi minuti una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. È successo ieri pomeriggio a Lainate, all’interno della Perfetti l’azienda dolciaria produttrice di chewing gum e caramelle, conosciuta in tutto il mondo. Lo scoppio è avvenuto pochi minuti prima delle 14 in un’area esterna adiacente al magazzino, a prendere fuoco sono stati gli scarti della lavorazione, prevalentemente residui di plastica e gomma, depositati in una struttura metallica.

In via Clerici sono arrivati otto mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Milano e un altro mezzo proveniente dal Distaccamento di Saranno. Intanto alla centrale operativa sono arrivate decine di telefonate di residenti, ma non solo, allarmati dalla colonna di fumo che molti hanno immortalato con foto e video, diventati virali sui social. Ai pompieri ci sono volute un paio di ore per contenere l’incendio, nel frattempo sul posto sono intervenuti anche mezzi di pronto intervento Nbcr per accertare la presenza di possibili sostanze nocive nell’aria e come previsto in questi casi i vigili del fuoco hanno chiesto anche l’intervento dell’Arpa Regionale. I primi accertamenti avrebbero dato esito negativo rispetto alla presenza di sostanze tossiche nell’aria. Nessuno dipendente è stato coinvolto nell’incendio. A scopo precauzionale i pompieri in collaborazione con le forze dell’ordine hanno transennato l’area, allontanato curiosi ed evacuato tre palazzine residenziali adiacenti alla Perfetti. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e automedica perché due residenti avevano lamentato lievi difficoltà di respirazione. Ma dopo i controlli e le cure mediche sul posto non è stato necessario il trasporto in ospedale e sono rientrati nelle loro abitazioni. Questa la comunicazione ufficiale dell’azienda, "l’incendio è verificato in un’area esterna, adiacente al magazzino, di dimensioni contenute. L’incendio è già stato domato e non ha coinvolto alcuna persona - dichiara la Perfetti Van Melle -. L’operatività dello stabilimento non risulta intaccata. Resta quindi una situazione circoscritta, che non ha avuto impatti rilevanti sull’attività". Domate le fiamme i pompieri hanno fatto gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. L’ipotesi più probabile è quella di un rogo accidentale.