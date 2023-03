Va a fuoco il bosco vicino a Tremezzina: pompieri al lavoro per ore

Un mezzo dei vigili del fuoco nell'area interessata dall'incendio

Tremezzina, 18 marzo 2023 – Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio nella zona boschiva tra Tremezzina e Griante, in località La Guasta. Sul posto da ore lavorano i vigili del fuoco di Menaggio assieme ad altre unità di pronto intervento, tra cui l’elicottero dei vigili del fuoco, per cercare di contenere le fiamme ed evitare che si spostino verso le zone abitate, che al momento non sono a rischio. Sempre nel pomeriggio, tre squadre dei vigili del fuoco con volontari Anti Incendio Boschivo sono intervenute in via Vicinale dei Ronchi 26 a Cabiate per domare l’incendio di un bosco: è andato distrutto mezzo ettaro di vegetazione.