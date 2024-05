"In Val Cavallina semafori come tappi. Trescore cominci a rimuovere il primo" Il Comitato Statale 42 Val Cavallina chiede interventi urgenti per migliorare la viabilità tra Trescore ed Endine Gaiano, puntando sulla de-semaforizzazione per ridurre gli incidenti e gli ingorghi. Attendono anche azioni sulla variante tra Trescore Balneario e Entratico, rimasta incompiuta.