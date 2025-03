In casa aveva un chilo di eroina

In carcere al Bassone, è finito con l’accusa di detenzione di un chilo di eroina e di 200 grammi di marijuana. Claudio Sironi, 38 anni di Vertemate, nel fine settimana ha ricevuto una visita a casa dei carabinieri della Compagnia di Cantù, che già da qualche tempo avevano maturato qualche sospetto su di lui.

Hanno così deciso di procedere con una perquisizione di iniziativa nella sua abitazione, il cui esito ha confermato la loro ipotesi. C’erano infatti alcuni involucri in plastica contenenti quasi un chilo di eroina "brown sugar", e 200 grammi di marijuana. Sostanze subito messe in sequestro, assieme a denaro contante e ad alcuni telefoni cellulari. Sironi è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e portato al Bassone in attesa dell’interrogatorio con il giudice.

La droga sarà invece analizzata per capire la percentuale di principio attivo e il numero di potenziali dosi nel mercato al dettaglio, e poi avviata verso la distruzione.

Anche i telefoni sono stati acquisiti per capire se possono rivelarsi utili alle indagini avviate in seguito all’arresto, per cercare di individuare eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione dello stupefacente, e i canali di approvvigionamento e destinazione.

