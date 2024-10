In cammino per il Monte da salvare

Un doppio evento per conoscere, tutelare e animare il Monte San Primo. Per domenica il Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo“ prevede al mattino una camminata fino alla vetta del monte, al pomeriggio un evento teatrale. Per partecipare all’escursione il ritrovo è alle 8 al parcheggio della Stazione di Canzo, in via Vittorio Veneto, per poi spostarsi al parcheggio della Colma di Sormano dove partirà la camminata. Alle 14, sempre al parcheggio della Colma, zona Osservatorio, appuntamento con la narrazione teatrale all’aperto “Donne che amano gli alberi“ di e con Marta Stoppa e Cristina Quadrio, e violino di Giulia Larghi.