Il traghetto trasloca sei mesi. Il pontile diventa un cantiere: "Imbarchi solo a Cadenabbia"

Rimarrà chiuso per i prossimi sei mesi il pontile di Menaggio interessato da un intervento di manutenzione straordinaria che costringerà Navigazione Laghi a chiudere la struttura per i prossimi sei mesi. "Si tratta di un intervento importante, che comporterà la chiusura al traffico fino ad aprile 2025, finanziato interamente da Regione Lombardia nell’ambito del Pnrr - spiega Pietro Marrapodi, gestore governativo di Navigazione Laghi - L’attuale struttura risale agli anni ‘50 e negli ultimi anni ha registrato un incremento del traffico veicolare fino a raggiungere un transito di oltre 43.000 veicoli nel 2023". Sono previsti interventi di consolidamento del fondale, l’adeguamento sismico della struttura, delle torri e della passerella, la sostituzione dei pali di appoggio e il rifacimento del meccanismo di sollevamento per consentire l’imbarco dei mezzi più pesanti. Passeggeri e auto a partire da lunedì saranno indirizzati a Cadenabbia, a 3 chilometri di distanza. "Verrà rimodulato l’orario per tener conto dei maggiori tempi di percorrenza, circa 5’ in più a tratta e, per garantire i collegamenti passeggeri, è stata inserita in orario una navetta tra Bellagio, Varenna e Menaggio".

Un cambio di abitudini che coinvolgerà centinaia di automobilisti e pendolari, dal 2019 il volume dei viaggiatori è infatti cresciuto di oltre il 28%. "Ringraziamo la Regione per gli investimenti nella cura e attenzione al territorio - ringrazia il sindaco Michele Spaggiari - Indispensabili per mantenere elevata l’attrattività internazionale dell’offerta turistica lariana".