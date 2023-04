Il successo di Villa Erba Fatturato da record e casa per i maxi-eventi

di Roberto Canali

Ha aumentato di un terzo il suo fatturato Villa Erba, il polo fieristico della provincia di Como che ha chiuso il bilancio 2022 con un utile di 1.462.000 euro e un valore della produzione che è passato dagli 8,7 milioni di euro del 2021 a 13,5 milioni di euro. Un incremento di 4,7 milioni di euro pari a +54,5% che ha permesso a Villa Erba di estinguere anticipatamente tutti i debiti bancari che erano ancora in essere. Nel corso dell’assemblea il presidente Filippo Arcioni ha ricordato i risultati più importanti messi a segno nell’ultimo biennio: dalla soluzione del contenzioso legato all’Imu sulla villa e il suo compendio al nuovo statuto, il piano di welfare aziendale e la digitalizzazione del centro espositivo. "Per quanto concerne il piano di investimenti – ha spiegato il presidente Arcioni – prosegue e si avvia al suo completamento l’intervento per il recupero dell’ex Galoppatoio, la trasformazione delle ex-serre come area di ristoro, le infrastrutture necessarie per l’installazione di un palco dotato di tutte le tecnologie necessarie per ospitare ed organizzare concerti dedicati alla musica per i giovani". L’obiettivo di Villa Erba infatti è consolidare il suo ruolo nell’organizzazione di eventi, come ha fatto l’inverno scorso ospitando la Città dei Balocchi o la rassegna "Le quattro stagioni" organizzata con il Teatro Sociale di Como. In programma ci sono anche interventi di efficientamento della villa e del polo fieristico con la sostituzione dei generatori di calore, l’installazione di un impianto fotovoltaico, il rifacimento del muro lungo via Regina e le riqualificazioni della palazzina servizi e della portineria. Nel corso del 2023 verrà organizzata anche una nuova fiera dell’outdoor organizzata in collaborazione con un importante gruppo editoriale nazionale. Nel corso dei prossimi anni il polo fieristico vuole caratterizzarsi per l’organizzazione di eventi a impatto zero. "In questi anni e grazie agli sforzi profusi da tutti, Villa Erba Spa. ha compiuto una significativa evoluzione – conclude Arcioni - Con soddisfazione e con una solida sicurezza economica, pur da mantenere, è possibile pensare ad un compendio aperto lungo tutto l’anno per la fruizione di un pubblico interessato al tema della cultura, dello stare all’aria aperta in un luogo unico per bellezza e ricco di storia".