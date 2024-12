Il sindaco Rapinese ringrazia le forze dell'ordine per l'ordine pubblico a Como

Per manifestare il suo apprezzamento alle forze dell'ordine per gli interventi di ordine pubblico disposti negli ultimi giorni in piazza San Rocco e in piazzetta della Tessitrice, il sindaco Alessandro Rapinese ha deciso di girare un video con alcuni residenti. "Grazie alle forze dell’ordine che hanno liberato piazza della Tessitrice dal caos", ha sottolineato, riferendosi alla chiusura della sala scommesse a cui è stata revocata la licenza.

Un provvedimento, firmato dal questore Marco Calì, logica conseguenza delle chiusure temporanee nell’ottobre 2023 e nell’agosto 2024, alle quali non è seguito il rispetto delle regole. Le segnalazioni e le indagini compiute dalla polizia hanno permesso di accertare che il centro scommesse era diventato un punto di ritrovo per persone con precedenti penali e pericolose. Per questo si è deciso di intervenire con un provvedimento definitivo, all’indomani della chiusura temporanea della sala slot della vicina via Anzani, anche in questo caso per problemi legati all’ordine pubblico.

Provvedimenti seguiti allo sgombero, a metà settimana, dell’ex oratorio di piazza San Rocco trasformato in rifugio per disperati. "Un passo dopo l’altro si sta alleggerendo la situazione di questa zona della città – ha ringraziato il sindaco –. Merito dell’impegno di prefetto, questore, polizia, carabinieri, guardia di finanza e agenti della nostra polizia locale".

Proprio i vigili apriranno entro la fine del 2025 un ufficio distaccato nella piazzetta della Tessitrice, in un ex-bar ristorante chiuso da anni. L’intervento prevede la ristrutturazione dell’immobile e la creazione di alcuni uffici aperti alla cittadinanza nel piano inferiore e alloggi per gli agenti in quello superiore.