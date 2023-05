Il sindacato di Polizia chiede una nuova caserma per la Stradale

Il sindacato di Polizia Sap ha rinnovato la richiesta di una nuova sede per la Stradale anche al sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.

Lo ha fatto tramite i rappresentanti sindacali in occasione della visita a Sondrio dell’onorevole Molteni che, nei giorni scorsi, ha partecipato ad un incontro dal titolo "Sicurezza e immigrazione".

"Siamo molto contenti di questa visita – sottolinea il segretario provinciale del Sap, Cristiano Ambrosini -. Il sottosegretario Molteni ha dimostrato ancora una volta di essere sensibile e attento alle problematiche e difficoltà delle Forze dell’ordine effettuando una visita per rendersi conto della situazione relativa alla caserma della Polizia Stradale di Sondrio. Problematica che questa segreteria provinciale ha da anni segnalato ai rappresentanti locali delle istituzioni. Per questo lo ringraziamo come ringraziamo la segreteria nazionale del Sap che ha sempre sostenuto, a livello nazionale e nelle sedi opportune, la vicenda e la presenza del segretario aggiunto Tonelli ne è la testimonianza. Ci auguriamo che la soluzione alla problematica strutturale possa concretizzarsi in tempi brevi, per consentire ai nostri colleghi di poter lavorare in modo dignitoso".

F.D’E.