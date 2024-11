Il salone della formazione. Studenti, scuole e università si incontrano a Lariofiere

Mai come in questo momento sceglie il giusto indirizzo di studi è fondamentale per riuscire a conciliare le proprie aspirazioni personali con le esigenze del mercato del lavoro. Ad aiutare i ragazzi e le loro famiglie ci pensa Young, il salone dedicato alla scuola, la formazione, l’università e il lavoro che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito a Lariofiere. Nei padiglioni del polo espositivo si sono ritrovati migliaia di studenti chiamati a scegliere il percorso di studi da intraprendere nel loro immediato futuro, oltre a coloro che si stanno per affacciare sul mondo del lavoro e sono alla ricerca di opportunità di occupazione.

Presenti ad accogliere i giovani quasi 200 espositori, tra università, accademie, fondazioni, Its, Centri di formazione professionale, istituti di istruzione tecnica e professionale, licei, associazioni di Categoria, Ordini e collegi professionali, ma anche un buon numero di aziende pronte a raccontarsi e a stimolare la curiosità dei ragazzi. "Questa 17esima edizione di Young arriva in un momento importante – ha affermato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, -. Grazie a tutti i soggetti che hanno partecipato nell’organizzazione di questo appuntamento che negli anni è cresciuto e si è sviluppato: partito come un Salone dedicato all’orientamento dopo la terza media, si è progressivamente ampliato per aprirsi al mondo delle Università e ora anche a quello del lavoro. La presenza di Regione Lombardia attribuisce ancora maggior valore a questo progetto che mira a diventare il Salone di riferimento a livello regionale dell’orientamento". Oggi è in programma l’ultima giornata di incontri dedicati all’orientamento.