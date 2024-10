Il pianista Leotta. Maratona a Villa Sormani

Il pianista Christian Leotta, che prosegue la sua maratona con oltre 14 ore complessive di musica eseguite a memoria dedicata alle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, torna ad esibirsi per il pubblico comasco mercoledì 30 ottobre a Mariano Comense, alle ore 21 a Villa Sormani in via Palestro 2, con il V Recital della sua tournée lariana di 12 concerti con in programma la prima esecuzione assoluta di tutte le 39 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. Il programma proposto in questa occasione include anche capisaldi della letteratura per pianoforte di tutti i tempi, come le Sonate Op. 13 "Patetica" e Op. 53 "Waldstein".