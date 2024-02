Il parking delle polemiche è quasi pronto

L’attesa sta per finire. Dopo 23 anni (nel 2001 la prima convenzione), caratterizzati da feroci polemiche e proteste dei residenti che considerano l’opera troppo costosa e impattante dal punto di vista ambientale, ad aprile verrà inaugurato il parcheggio alla Fara, in Città Alta. Il parking si sviluppa su 11 piani: a disposizione 469 posti auto che sono distribuiti su 8 piani, mentre i restanti 3 dedicati a servizi e impianti. Una volta inaugurato il silos, probabilmente dopo Pasqua, la sosta delle auto lungo le Mura Venete, patrimonio dell’Unosco, sarà riservata solo ai residenti di Città Alta. "In questo modo - spiega l’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni - potremo continuare a liberare dalle auto le piazze storiche di Città Alta, come, per esempio, Piazza Angelini". La struttura è inglobata nel colle di S.Eufemia, con un dislivello di 30 metri, da via Fara a Solata, compensato da 2 ascensori che saranno riservati a chi parcheggia o ai residenti. Sarà invece percorribile da tutti il percorso pedonale sopra la collina, destinato a diventare un “bosco urbano“. Non tutti i posti auto messi in vendita da “Best in parking“ sono stati però assegnati. Dei 64 posti sul mercato al costo di 54.900 euro 24 sono ancora disponibili. Sottolinea Enrico Felli, presidente di Atb (Azienda Trasporti Bergamo) che fa parte di Bergamo Parcheggi, l’ente gestore del parking: "Dei 64 posti auto messi a disposizione dando la priorità ai residenti o a chi ha attività in Città Alta, ne sono stati venduti 40. Ne restano 24 che potranno essere acquistati da chiunque, anche da chi risiede in un’altra città". Salvo cambiamenti, il biglietto orario del parcheggio della Fara dovrebbe costare 3,4 euro, quasi il doppio del costo attuale delle strisce blu lungo le Mura, 1,80 euro all’ora. Col trascorrere del tempo i costi dell’opera sono lievitati: la struttura, preventivata in 8 milioni di euro, è arrivata a costarne 25. Michele Andreucci