Il Museo del ciclismo prepara la nuova stagione

MAGREGLIO (Como) Mentre fa il conto alla rovescia per la riapertura, programmata per il 1° marzo, il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio, martedì mattina ha ricevuto dalla Svizzera la visita della campionessa Nicole Cooke, che ha consegnato personalmente alcuni cimeli destinati ad arricchire la Collezione Ghisallo. Inoltre, dopo la giornata di inaugurazione della nuova stagione, la campionessa mondiale ha annunciato la sua presenza a un evento aperto al pubblico l’8 marzo, festa della donna. In quell’occasione gli appassionati troveranno al museo preziosi cimeli che raccontano alcune tappe dell’incredibile carriera agonistica di Nicole Cooke. Sono stati donati la maglia di campionessa del mondo su strada, conquistata a Varese nel 2008, una maglia rosa della vittoria al Giro d’Italia del 2004 e la bicicletta utilizzata durante il Giro del 2004.

Il programma dell’8 marzo con Nicole Cooke prevede anche un talk con giornalisti e ospiti sportivi per approfondire i temi chiave del ciclismo femminile e dello sport di genere. Ma soprattutto, in accordo con la Fondazione Museo del Ciclismo, il "Cooke Day", sarà dedicato al ricordo dell’azzurra Sara Piffer, scomparsa in un incidente mentre si stava allenando sulle strade del suo Trentino. Il Museo riapre ufficialmente il 1° marzo e per l’occasione hanno confermato la loro partecipazione due simboli della rivalità ciclistica più bella: Gianni Bugno e Claudio Chiappucci. Saranno raccontati dalla voce del giornalista e cronista storico, Beppe Conti, che presenterà il suo libro sugli uomini delle grandi imprese ciclistiche.

Paola Pioppi