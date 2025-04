Il messaggio dell’Insubria: "Rivoluzionario"

Un invito a riflettere sulla figura di Papa Francesco quello rivolto a tutti gli studenti dell’Università dell’Insubria dalla rettrice Maria Pierro (nella foto): "Fino all’ultimo, anche nella malattia e senza risparmiarsi, ha assolto al suo ministero. Rivolgo un invito speciale ai nostri giovani: il momento è di passaggio non solo per il mondo cattolico, ma per l’intera umanità, che chiede pace, dialogo e giustizia. Da credente, e a livello personale, desidero condividere con tutti voi un momento di riflessione sui valori che ci ha trasmesso, e di memoria".

Per aiutare i ragazzi nella riflessione l’ateneo ha pubblicato le considerazioni del professor Antonio Angelucci, associato di diritto ecclesiastico. "Francesco ha rivoluzionato il magistero nella comunicazione “per la fede“. La sua preoccupazione costante è stata quella di condividere un messaggio evangelico che potesse raggiungere tutti. Proveniente dalle periferie geografiche ed esistenziali, ha manifestato un’attenzione particolare affinché tutti volgessero lo sguardo a colui che può guarire l’umanità sofferente. Il suo linguaggio diretto, le sue immagini vivide, le sue interviste hanno creato un dirompente paradigma comunicativo, senza mai sacrificare il contenuto del messaggio evangelico, in continuità con i suoi predecessori. Il secondo aspetto caratterizzante è stata la sua profonda attenzione alla vita contemplativa come fonte di speranza. Il terzo elemento distintivo è stata la sua instancabile promozione del dialogo per la fratellanza e la pace, manifestazione concreta di una carità universale".

Ro.Can.