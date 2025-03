Il mese dedicato all’arte. Con i ritratti dei pendolari via all’aprile di Barzanò

I pendolari della linea Milano-Asso ritratti di nascosto dalla penna delicata di Paolo Bombonato. Le suggestive ed eleganti stanze create dal nulla con l’intelligenza artificiale applicata all’arte da Dario Acciaretti. Sono le due mostre, allestite rispettivamente nella Canonica di San Salvatore e in biblioteca, che inaugurano il mese che da due anni la Commissione Cultura di Barzanò dedica all’arte, con esposizioni, incontri, presentazioni di libri, corsi e laboratori.

Sabato alle 17.30 si inaugura “Storie brevi di pendolari fantastici“, con gli scenografici taccuini illustrati da Bombonato, che negli anni ha ritratto di nascosto almeno 1.400 viaggiatori. Rimarrà aperta fino al 6 aprile, nei seguenti orari: domenica 10.30-19, martedì 20.30-22.30, giovedì 10-12 e sabato 14.30-22, con presente l’artista.

Da domenica 30 marzo a sabato 3 maggio, la Biblioteca di via Pirovano 5 ospita “Stanze“ di Dario Acciaretti: un lavoro progettuale e costruttivo lento, metodico e progressivo, in cui gli strumenti usati sono un computer e software per l’elaborazione delle immagini. È aperta lunedì, mercoledì e venerdì 15–18, giovedì e domenica 10–12, sabato 9–12. Un tema, quello dell’intelligenza artificiale applicata all’arte, di cui l’artista parlerà in un incontro in programma giovedì 10 aprile alle 21, con Andrea Vaccarella, ingegnere informatico esperto di tecnologie digitali.

Per tutto aprile, Peregolibri, via dei Mille 25, ospita le opere della serie Zodiaco Floreale dell’illustratrice Lisa Fiorello, in arte Fiordaliso, protagonista il 26 aprile alle 16 di un laboratorio di poetry slam e illustrazioni su proiettore. Giovedì 17 aprile, alle 21 in biblioteca, Lucia Valcepina presenta Primordiale bellezza, dedicato alla vita dell’artista Carla Badiali, con Mauro Cereda. Sempre in Canonica, dal 12 al 19 aprile, “Le quattro stagioni della Valletta“, fotografie di Sergio Mozzanica, e dal 26 aprile al 4 maggio le opere pittoriche di Angelo Bellini e Anna Silenzio.