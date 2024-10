Il meglio dell’artigianato in mostra. Oltre 170 aziende a Lariofiere

Tutto pronto per la Mostra Artigianato che a partire da domani e fino al 3 novembre proporrà al centro espositivo Lariofiere un’ampia rassegna di prodotti e produttori d’eccellenza. Alla mostra mercato, giunta alla sua 51° edizione saranno infatti presenti 170 aziende che occuperanno completamente i tre padiglioni di Lariofiere per una superficie espositiva complessiva di oltre 12mila metri quadri. Un evento dai grandi numeri anche per quanto riguarda il pubblico che quest’anno dovrebbe superare le 35mila presenze. Come nelle passate edizioni la rassegna è suddivisa in settori tematici: casa, moda, benessere, enograstronomia, arredamento, tessuti, artigianato artistico.

"A ispirare questa edizione è l’arte che si trasforma in lavoro - sottolinea Flavio Bassani, presidente del comitato organizzatore - E proprio il legame con il territorio a fare la differenza, vogliamo offrire al pubblico la possibilità di toccare con mano l’artigianalità, la passione, il valore delle aziende, con un occhio di riguardo ai giovani". Un programma ricchissimo che prevede dimostrazioni dal vivo, laboratori per i bambini e anche una mostra dal titolo ’ArtigianArte’. L’ingresso alla mostra è gratuito e la rassegna si potrà visitare domani e giovedì dalle 15 alle 21, venerdì e sabato dalle 10 alle 21 mentre nella giornata di domenica i padiglioni saranno aperti dalle 10 alle 20.