Il gruppo Vos diventa socio di C.Next Spa

Il gruppo Vos Botanicals Pharma, specializzato nella produzione di estratti e alimenti nutraceutici, è entrato come nuovo socio all’interno di C.Next Spa con una quota del 14,56% dopo aver conferito un capitale di 750mila euro. "Con l’arrivo di Vos Group, la compagine sociale di C.Next riflette ancora di più la ricchezza e la trasversalità delle competenze che caratterizza il sistema dei poli d’innovazione distribuiti sul territorio nazionale - spiega l’ad Stefano Soliano - Solo un’interpretazione dell’innovazione come elemento strutturale dello scenario economico può restituire un assetto adeguato, per affrontare prospettive di business quanto mai inedite e scarsamente prevedibili. La fiducia di soggetti importanti afferenti ad ambiti diversi, ai quali oggi si aggiunge Vos Group, rafforza la mission di C.Next di costruire un sistema nazionale per l’innovazione". Vos Group offre soluzioni innovative nel settore del Botanical Pharma. Al suo interno operano 9 società in grado di garantire il controllo su tutta la catena di produzione, dalla coltivazione delle materie prime vegetali fino alla commercializzazione dei prodotti finiti, con un impegno costante nella selezione d’ingredienti naturali, certificati e controllati. "Il Gruppo Vos – spiega Vincenzo Salamone, fondatore e ceo dell’azienda – rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore della salute, grazie alla sua capacità d’integrare ricerca scientifica, tecnologia avanzata e rispetto per la natura. Con un’identità solida e una prospettiva internazionale, continua a innovare, crescere e creare valore, portando avanti la passione e la dedizione che da sempre contraddistinguono la mia famiglia. La partnership con C.Next è da leggersi in tale prospettiva". Ro.Ca.