Il giardino di Villa Carlotta. Un magia di primavera

Villa Carlotta a Tremezzina inaugura la stagione 2025 venerdì 21 marzo, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Foreste e l’inizio della Primavera. Il giardino e il museo torneranno ad accogliere i visitatori tutti i giorni, da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 10 alle 19. Una ripartenza attesissima: sono già 250 i gruppi che hanno prenotato la visita nei prossimi mesi, e sono in arrivo altre richieste, per un totale di oltre 10mila visitatori. A questo si aggiungono le prenotazioni per le speciali visite al cantiere di restauro dell’Atrio della Galleria. Nei mesi invernali il giardino è stato protagonista di un intenso lavoro di manutenzione, e con l’apertura della stagione, il parco di Villa Carlotta esplode di colori e profumi. Più di 8 ettari a cui si aggiungono i nuovi percorsi accessibili su prenotazione, in cui si alternano alberi e arbusti, tra cui camelie, azalee, glicini, rododendri, rose, erbacee, i tunnel di agrumi lungo la scalinata del giardino all’italiana che accompagnano la passeggiata e la Valle delle Felci con il suo scenario insolito, dove la vegetazione si sviluppa rigogliosa attorno alle imponenti felci arboree. Il percorso tra natura e arte continua nel museo con i preziosi tesori che custodisce: dalle opere di Antonio Canova, al fregio di Bertel Thorvaldsen, senza dimenticare il capolavoro di Francesco Hayez, “Ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo“. Nei sotterranei dei musei si trova inoltre lo spazio immersivo “Vita in Villa“ realizzato negli ex locali di servizio. Ad aprile si apre anche la stagione delle mostre: il 6 si inaugura "Gli argenti del Duca. Oggetti preziosi dalle collezioni di Villa Carlotta".

Paola Pioppi