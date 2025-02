Il futuro della sanità. Confronto a Villa Erba

Tre giorni di convegni e incontri per discutere il futuro della Sanità italiana quelli in programma dal 19 al 21 febbraio a Villa Erba, che ospiterà la Cernobbio School. L’evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Lombardia e Città di Cernobbio, una vera e propria “Comunità che cura“, capace di tradurre le idee in azioni. Ad aprire i lavori sarò il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, attesi a Cernobbio il titolare del dicastero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti, e di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, offrirà il suo contributo sui temi dell’innovazione tecnologica, mentre Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, interverrà sulle prospettive di sviluppo del sistema sanitario nazionale. Maria Cristina Cantù, Vicepresidente della X Commissione Affari Sociali del Senato. Presenti anche Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze alla Camera, e Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze del Senato, oltre al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.