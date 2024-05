Il Como in A per 10 minuti . Poi arriva la beffa al 93’ . Tutto rimandato a venerdì

di Enrico Levrini

COMO

Lo 0-0 di Modena e la contemporanea vittoria (2-1) al 93’ del Venezia sulla FeralpiSalò (che retrocede in C) rimanda di novanta minuti la promozione in serie A del Como. Una doccia fredda per i tifosi lariani, che al Sinigaglia hanno seguito la gara del Braglia e per 10’ hanno pregustato la festa lungo le vie della città al ritorno della squadra. Roberts fa turn-over: lascia Cutrone in panchina e si gioca Gabrielloni unica punta supportato da Baselli, Cassandro e Verdi al posto di Cutrone. Gli azzurri partono contratti, forse per il caldo ma molto più probabilmente per la tensione e l’importanza della posta in palio, e le occasioni scarseggiano.

L’inizio è molto tattico e la prima vera azione del Como arriva al 13’ con lancio lungo di Verdi che Gabrielloni sfiora di testa. Al 20’ ci prova Strefezza da fuori, il suo tiro non è efficace, Gagno blocca in un tempo. Brivido al 23’ perché il Modena passa ma il gol di Zaro è in fuorigioco e Zufferli annulla dopo il Var. Gli azzurri aumentano il pressing e al 31’ un rilancio corto di Gagno, viene agganciato da Verdi che tira immediatamente, ma il portiere di casa blocca a terra. L’asse Verdi-Gabrielloni è quello che funziona di più e nel finale di tempo l’attaccante manda alto ben imbeccato da un filtrante del fantasista.

La ripresa si apre con un tiro di Strefezza che finisce alto all’8’. Gli azzurri fanno fatica ad arrivare alla conclusione e così Roberts decide di rinforzare il fronte offensivo mettendo in campo Abildgaard e Cutrone ma è il Modena a mettere paura all’18’ con Battistella che tira di poco a lato. Sempre Battistella al 24’ ruba palla ad Abildgaard e parte in contropiede, serve l’ex Gliozzi ma il tiro è debole. Roberts gioca il tutto per tutto e inserisce anche Nsame per un attacco a tre punte alla ricerca del gol promozione, che invece non arriva anche perché Cutrone sembra avulso dal gioco e non va mai alla conclusione

Il pareggio all’83’della Feralpi al Penzo fa esplodere il Sinigaglia: la serie A è a soli dieci minuti. A gelare i tifosi lariani è il gol di Pohjanpalo che al 93’ regala il successo ai lagunari. Tutto è rimandato a venerdì sera, ultima giornata di campionato, quando il Como ospiterà il Cosenza al Sinigaglia (inizio alle 20.30), dove sarà obbligatoria la vittoria.