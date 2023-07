Il comandante della Lombardia in visita in città

Quasi neppure il tempo di diventare comandante della Legione Carabinieri Lombardia, che il generale di brigata Giuseppe De Riggi è andato in visita ai carabinieri del comando provincia di Lecco. Hanno accolto l’ufficiale generale, che settimana scorsa si è insediato a Milano come comandante regionale dell’Arma, il colonnello Alessio Carparelli, che il comandante provinciale dei carabinieri lecchesi, il suo vice colonnello Teodoro Saggese, i vertici del Reparto operativo di Lecco e Merate e i comandante di tutte le stazioni. Il generale Giuseppe De Riggi, 55 anni, 40 dei quali con la divisa della Benemerita indosso perché ha cominciato la carriera militare alla scuola della Nunziatella, ha incontrato pure il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, con cui ha parlati brevemente per conoscere la realtà della provincia di Lecco.