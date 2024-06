Il centauro morto: consulenza cinematica disposta dal magistrato

Allo scontro tra la sua moto e un’auto, avvenuto il 6 maggio scorso sulla Statale Regina a Sorico, Antonio Sette era sopravvissuto solo poche ore. L’uomo, 64 anni di Domaso, era alla guida di un Fantic Rider da fuoristrada, e sarebbe stato urtato da una Ford Focus guidata da un venticinquenne di Colico, che viaggiava nella sua stessa direzione, verso nord. Ora il sostituto procuratore di Como Giulia Ometto, ha disposto una consulenza cinematica per ricostruire la dinamica di quello scontro, avvenuto su un tratto rettilineo e in assenza di testimoni, oltre al solo conducente dell’auto. Sette era stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in condizioni drammatiche, alle quali non era sopravvissuto.