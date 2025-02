"Il Breggia va messo in sicurezza"

Gli ambientalisti chiedono al sindaco di intervenire per mettere in sicurezza il corso del torrente Breggia, che dal confine scende attraversando il paese fino a terminare nel lago di Como. Secondo l’associazione Lambienteinvita il Breggia sarebbe a rischio esondazione. "In questi giorni assistiamo a dei lavori nel torrente Breggia coordinati dai comuni di Cernobbio e Maslianico per un importo di 2 milioni di euro di fondi finanziati dal Pnrr - spiegano gli ambientalisti - Senza entrare nel merito dell’ecosistema a seguito della pulizia delle sponde, abbiamo ripreso in mano lo studio sui rischi dell’alluvione del torrente realizzato da uno studio di ingegneria di Locarno e commissionato da Como, Cernobbio e Maslianico in cui si analizzano tutte le criticità. Tra queste vi è l’argine dell’area feste del comune di Maslianico che risulta sotto il limite della soglia di sicurezza anche con l’allargamento dell’alveo. Lo studio elabora della soluzioni per mettere in sicurezza l’area ed evitare allagamenti tra via Burgo e via Roma". Lo scorso anno l’area feste è stata sgomberata perché a rischio esondazione.