I residenti fanno scattare l’allarme. Tre fermati con attrezzi da scasso

Più volte sui social, in questi ultimi giorni, era stata pubblicata la segnalazione di un’auto notata nei luoghi in cui sono stati commessi furti. La vettura era stata segnalata sui social come “sospetta“, avvistata in zone in cui erano stati commessi furti: in particolare, si aggirava nella zona di Montorfano, dove era stato denunciato un tentativo di furto in abitazione.

La stessa auto notata giovedì notte da una pattuglia della Squadra Volante, che l’ha intercettata in via Varesina. Gli agenti l’hanno quindi fermata e proceduto a un controllo: a bordo c’erano un rumeno di 20 anni residente a Lipomo, un dominicano di 21 anni anche lui residente a Lipomo e un italiano di 19 anni di Villa Guardia. I primi due già noti per aver ricevuto un avviso orale, e per altri provvedimenti, mentre il diciannovenne aveva tra i sui precedenti una recente condanna per rapina.

L’ispezione dell’auto ha inoltre portato al ritrovamento di quasi 18 grammi di hascisc, un taglierino con lama da 8 centimetri, due grossi cacciaviti e una pinza, il tutto nella disponibilità del ventenne rumeno, denunciato per possesso di attrezzi da scasso, mentre gli oggetti e la droga sono stati sequestrati.

Il dominicano è stato invece denunciato a piede libero in quanto non aveva al seguito i documenti che attestavano il suo regolare soggiorno. Oltre ai provvedimenti presi nell’immediatezza, le posizioni amministrative dei tre giovani, sono ora al vaglio della Divisione Anticrimine, che sta producendo una relazione da fornire al questore finalizzata a stabilire l’entità dei provvedimenti da emettere a loro carico. Pa.Pi.