I nuovi Tutor 3.0. Como nel mirino

Tra gli incubi degli automobilisti ci sono anche i super tutor, che fanno rischiare super multe a chi schiaccia troppo l’acceleratore in autostrada. Lo sanno bene i comaschi, scelti dal Ministero dei Trasporti per testare il nuovo sistema Tutor 3.0 che ha debuttato lungo l’A9, scelta con altre 26 tratte in tutta Italia. Cinque nuovi impianti, tre in direzione Nord e due verso Sud, monitorano la velocità dei mezzi in transito. Andando da Milano in Svizzera i varchi sono posizionati tra Turate e l’interconnessione con la Pedemontana, tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco. Per chi viaggia verso Milano i tratti sottoposti a controllo sono tra Lomazzo Nord e Sud nonché tra gli svincoli di Turate e Saronno.

In base all’articolo 142 del Codice della strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 chilometri orari, ma il limite scende a 110 chilometri orari in caso di maltempo. Per i neopatentati il limite in autostrada nel primo triennio di guida è di 100 chilometri all’ora. Chi corre troppo dovrà mettere mano al portafoglio con multe da 42 a 173 euro se supera i limiti di non oltre 10 chilometri orari. Da 11 a 40 chilometri oltre il limite la multa va da 173 a 694 euro, oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente. Per chi sfora il limite da 41 a 60 chilometri l’ora, la multa va da 543 a 2.170 euro con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione di 10 punti. Chi si spinge oltre i 190 chilometri l’ora può trovarsi senza patente e con un salasso fino a 3.382 euro.

R.C.